POL-IZ: 250211.1 Heide: Führerscheine nach illegalem Autorennen beschlagnahmt

Heide (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es in einer Grünanlage in der Brahmsstraße in Heide zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem 80-jährigen Spaziergänger. Der Jugendliche schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:15 Uhr spazierte der ...

