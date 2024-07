Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Friedrichroda (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr ereignete sich in Friedrichroda, Alte Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem Motorrad. In der Engstelle kollidierten ein 29jähriger BMW Fahrer mit einem 50jährigen VW Fahrer. Beide Fahrzeugführer hielten an. Der 44jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem BMW. Der Kradfahrer kam mit seinem Sozius zu Fall, Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, hier wurden jedoch keine Verletzungen Festgestellt. Es blieb also beim Sachschaden von ca. 2.500,- Euro (as)

