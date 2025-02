Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250210.1 Itzehoe: Unfallverursacher betrunken - Verdacht auf gefälschten Führerschein

Am Samstagabend stießen zwei Autos in Itzehoe zusammen. Ein 52-jähriger Fahrer geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und legte einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vor.

Um 19:23 Uhr war der 52-Jährige mit seinem VW auf der Störfischerstraße in Richtung Gasstraße unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal mit dem Audi einer 25-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Zunächst verweigerte der Unfallverursacher die Herausgabe seiner Dokumente, legte schließlich aber einen ausländischen Führerschein vor. Eine Überprüfung mit einem Dokumentenprüfgerät deutete auf eine Fälschung hin.

Die eingesetzten Polizeibeamten vom Itzehoer Polizeirevier nahmen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen wahr. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Währenddessen leistete der Mann Widerstand und trat nach den Polizisten, traf sie aber nicht.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

