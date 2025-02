Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250210.3 Heide: Jugendlicher schlägt Senior ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Heide (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es in einer Grünanlage in der Brahmsstraße in Heide zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem 80-jährigen Spaziergänger. Der Jugendliche schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr spazierte der 80-Jährige mit seiner Ehefrau durch den Park am Heider Wasserturm. Dort beobachtete er zwei Jugendliche, die Steine in den Teich und gegen Laternen warfen. Als er sie aufforderte, damit aufzuhören, entwickelte sich ein Streitgespräch mit einem der Jungen. Dieser schlug dem Senior unvermittelt ins Gesicht und lief davon.

Der Täter soll etwa 14 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß und schlank sein. Er hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen Boxerhaarschnitt und sprach fließendes Hochdeutsch. Zum Tatzeitpunkt war er vollständig dunkel gekleidet, unter anderem mit einer Jogginghose und Turnschuhen.

Eine Zeugin berichtete, dass derselbe Jugendliche bereits mehrfach Steine, darunter große Feldsteine von einer nahegelegenen Baustelle, in den Teich geworfen habe.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Jugendliche nicht angetroffen werden. Die Polizei Heide bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell