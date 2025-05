Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 9-Jährigen übersehen- Unfall + Reifen zerstochen + mit Promille hinters Steuer gesetzt

Friedberg (ots)

Bad Vilbel- 9-Jährigen übersehen- Unfall

Gestern Morgen (20.05.2025) war ein 9-Jähriger mit seinem Kinderroller auf dem Fußgängerüberweg befindlichen Fahrradsteifen aus Richtung der Homburger Straße kommend in Richtung der Straße "Am Sportfeld" unterwegs. Gegen 07:15 Uhr fuhr ein 52-jähriger Skoda-Fahrer auf der Homburger Straße aus Richtung der B3 kommend in Richtung der Kasseler Straße. Am dortigen Kreisel überquerte das Kind den Fußgängerüberweg. Der aus dem Wetterauskreis stammende Autofahrer übersah den Jungen vermutlich und stieß mit seinem weißen Citigo gegen den 9-Jährigen. Hierbei geriet der Junge offenbar unter den Pkw und wurde einige Meter mitgeschliffen. Rettungskräfte brachten das Kind verletzt in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden wird mit 1.000 Euro beziffert.

Friedberg- Reifen zerstochen

An vier Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag (20.05.2025) auf Mittwoch (21.05.2025) in der Schloßstraße die Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wem sind zwischen 20:00 Uhr und 01:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Ranstadt- mit Promille hinters Steuer gesetzt

Mit über 2 Promille setzte sich gestern Abend (20.05.2025) ein 69-Jähriger hinter das Steuer seines Autos und fuhr los. Sein Weg führte offenbar durch Staden nach Ober-Mockstadt, von dort weiter in Richtung Dauernheim bis nach Ranstadt. Auf dieser Strecke verunfallte er mit seinem blauen VW, riss sich den Reifen von der Felge und setzte seine Fahrt auf dieser fort. Zeugen meldeten den Promillefahrer bei der Polizei, die ihn gegen 20:45 Uhr in der Dauernheimer Straße anhielten. Er musste mit zur Wache, wo ein hinzugezogener Arzt dem Wetterauer eine Blutprobe entnahm. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Der Schaden an seinem Golf wird mit 4.500 Euro beziffert. Derzeit ist die Unfallstelle noch nicht bekannt, die Polizeistation in Büdingen bittet deshalb um Hinweise unter der Telefonnummer 06042/96480.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

