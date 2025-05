Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Spielgeräte auf Kindergartengelände beschädigt + Geklauten Opel angezündet

Friedberg (ots)

Butzbach: Spielgeräte auf Kindergartengelände beschädigt

Unbekannte betraten in der Nacht auf Donnerstag, 22. Mai, das Gelände des Kindergartens in der Astrid-Lindgren-Straße. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr beschädigten sie mehrere Spielgeräte und verursachten damit einen geschätzt 200 Euro hohen Schaden. Die Butzbacher Polizei sucht Zeugen: Wem sind Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer hat in der Nacht verdächtige Geräusche gehört und kann dadurch womöglich den Tatzeitraum eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06033/7043-4011.

Niddatal/ Bad Vilbel: Geklauten Opel angezündet

Im Wendehammer nahe des Nidda-Radwegs in der Straße Im Rosengarten in Bad Vilbel brannte am Donnerstag, 22. Mai, ein PKW. Gegen 2.50 Uhr alarmierte Feuerwehrkräfte konnten die komplette Zerstörung des Autos nicht mehr verhindern, der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um einen grauen Opel Zafira handelte, der in der Woche zuvor, zwischen Freitag, 16.Mai, 20 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in der Hintergasse in Niddatal-Assenheim entwendet worden war. Eine entsprechende Anzeige lag der Polizei bereits vor. Die Ermittler suchen Zeugen, die den alten Zafira mit dem Kennzeichen FB-CH 28 seit Freitagabend gesehen haben. Zudem bitten sie um Mitteilung, falls verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den frühen Donnerstagmorgenstunden in der Nähe des Brandorts aufgefallen sind (Telefonnummer 06031/6010).

