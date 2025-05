Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb im Bürogebäude + Fahrrad geklaut + Heckscheibe beschädigt + Über Terrassentür ins Haus gelangt + Scheibe an Citroen eingeschlagen + und mehr

Friedberg: Dieb im Bürogebäude

Ein Zeuge entdeckte am Montagmorgen, 26. Mai, einen mutmaßlichen Dieb gegen 7 Uhr in einem Bürostuhl sitzend im Bürogebäude in der Ludwigstraße. Noch vor Eintreffen der informierten Polizei flüchtete der unbekannte Mann, der zuvor offenbar mehrere Türen im Gebäude aufgehebelt hatte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro, zum Diebesgut ist nur bekannt, dass er wohl eine Packung Kekse fand und direkt aufaß. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verdächtigen geben können. Dieser ist etwa 175 bis 180cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und war mit einem olivgrünen Kapuzenpullover, einer grau-blauen Jacke, einer olivgrünen Jogginghose und schwarz-weißen Adidas Sportschuhen bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Wer hat den Mann weglaufen sehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: Fahrrad geklaut

Diebe entwendeten ein graues Trekkingrad der Marke "Riverside" mit einer Fahrradtasche und einem Fahrradkorb im Gesamtwert von etwa 550 Euro. Das Rad stand seit Freitag, 23. Mai, 15 Uhr, angeschlossen vor einem Wohnhaus in der Röntgenstraße an einem Fahrradständer. Am Tag darauf stellte die Besitzerin den Diebstahl gegen 13 Uhr fest. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Heckscheibe beschädigt

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte am Sonntag, 25. Mai, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Kurstraße geparkten grauen Renault Talisman beschädigten. Wie genau die Risse in der Scheibe entstanden sind, ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Über Terrassentür ins Haus gelangt

Im Wetterau Weg versuchten Diebe die Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln. Als sie damit scheiterten, schlugen sie die Scheibe kaputt, stiegen in das Haus ein und durchsuchten es. Bislang liegen noch keine abschließenden Angaben zum Diebesgut vor. Der Einbruch passierte zwischen Donnerstag, 22. Mai, 19.30 Uhr, und Samstag, 10.05 Uhr, es entstand ein mehrere hundert Euro hoher Schaden.

Ebenfalls über die Terrassentür gelangten Diebe am Freitag, 23. Mai, im Schneekoppenweg in ein Reihenhaus, aus dem sie zwischen 22.20 Uhr und 22.50 Uhr Schmuck im Wer von mehreren tausend Euro entwendeten. Zuvor waren sie vermutlich über eine etwa zwei Meter hohe Mauer geklettert, um auf das Grundstück zu kommen.

Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Scheibe an Citroen eingeschlagen

Mit einer Massagekrause im Wert von etwa 80 Euro machten sich Diebe aus dem Staub, die am Freitag, 23. Mai, zwischen 17.25 Uhr und 18.10 Uhr die Scheibe eines in der Taunusstraße geparkten Citroen C4 eingeschlagen hatten. Der entstandene Schaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Butzbach- Pohl-Göns: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus PKW

Einer Zeugin fiel am Freitagabend, 23. Mai, ein Mann auf, der in Pohl-Göns und Kirch-Göns an mehreren geparkten Fahrzeugen testete, ob diese verschlossen waren. Als er sich in einen offenen PKW in der Rechtenbacher Straße hineinlehnte, sprach sie ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Die Zeugin verständigte gegen 19.35 Uhr die Polizei und gab noch mehrfach den Standort des flüchtenden Mannes durch. In der Gartenstraße erfolgte gegen 20.10 Uhr die Personenkontrolle durch eine Polizeistreife. Es handelte sich um einen 25-jährigen Mann, der in Gießen lebt. Die Beamten nahmen ihn vorübergehen mit zur Polizeistation. Er hatte kein Diebesgut bei sich, die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Diebstahlsaus PKW dauern an.

