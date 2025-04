Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Absichtlich Gras entzündet - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Sonntagnachmittag stellte eine Frau in einem Waldgebiet, welches sich in der Verlängerung der Themarer Straße in Suhl befindet, eine brennende Gras- und Laubfläche von etwa einem Quadratmeter fest. Sie trat das Feuer aus und begab sich zu ihrer Wohnanschrift, um Wasser zu holen. Als sie kurze Zeit später mit einem Nachbarn zurückkam, bemerkten sie etwa 30 Meter von der ersten Ausbruchstelle entfernt am Waldrand ein weiteres Feuer von etwa einem Quadratmeter Ausdehnung. Auch dieses konnte mit dem Wasser gelöscht werden, sodass die Feuerwehr nicht alarmiert werden musste. Personen konnten im Umfeld nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Verursacher(n) geben können oder zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0094829/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell