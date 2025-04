Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Einbruch

Themar (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20:10 Uhr, bis Sonntagmittag, 12:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Meininger Straße in Themar ein. Vermutlich hatten es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Da es ihnen misslang in einen Büroraum zu gelangen, flüchteten sie ohne Beute. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0094790/2025.

