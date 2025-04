Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures E-Bike gestohlen

Suhl (ots)

Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 17:25 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie öffneten gewaltsam einen mit Vorhängeschlössern gesicherten Kellerabteil und gelangten so ins Innere. Dort durchtrennten die Unbekannten die Fahrradschlösser eines E-Bikes, entfernten den daran angebrachten GPS-Sender und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Pedelec der Marke "Haibike" hat einen Wert von etwa 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, dem/den Täter(n) oder dem Verbleib des Pedelecs geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0094819/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

