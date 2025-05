Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fenster an Vereinsheim aufgehebelt + Reifen an drei PKW beschädigt + Geld geklaut

Echzell- Bingenheim: Fenster an Vereinsheim aufgehebelt

Diebe stiegen zwischen Montag, 26. Mai, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in das Vereinsheim in der Weidgasse ein. Dafür hebelten sie ein Fenster auf und verursachten damit einen etwa 400 Euro hohe Schaden. Bei der Durchsuchung fanden sie 100 Euro und flüchteten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Münzenberg- Gambach: Reifen an drei PKW beschädigt

Kleine Schnitte an jeweils einem Reifen stellten die Halter von drei PKW fest, die ihre Autos am Mittwochabend, 28. Mai, in der Untergasse geparkt hatten. Unbekannte hatten in der Nacht auf Donnerstag die Reifen beschädigt und damit jeweils einen dreistelligen Schaden verursacht. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Friedberg: Geld geklaut

Über ein Fenster verschafften sich Diebe am Donnerstag, 29. Mai, Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Steinhäußerstraße. Zwischen 19.30 Uhr und 23.40 Uhr fanden sie dort etwa 450 Euro und flüchteten damit. Zur Schadenshöhe am Fenster liegt noch keine Angabe vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

