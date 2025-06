Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Unfälle, Einbrüche in Firmen, Müllsünder gesucht, Kraftradfahrer vor Polizei geflüchtet

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Heilbronner Innenstadt am frühen Sonntagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 1 Uhr sollen zwei Gruppierungen in der Kaiserstraße, vor einem Burgerrestaurant, aufeinander losgegangen sein. Hierbei wurde von einer Person auch Pfefferspray eingesetzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die meisten Beteiligten. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den bisher unbekannten beteiligten Personen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 7479309 an den Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt.

Zaberfeld: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz Ein Schwerverletzter und geringer Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Zaberfeld. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel vom Parkplatz eines Discounters kommend auf die Landesstraße 1103 in Richtung Zaberfeld auf. Hierbei übersah er vermutlich einen 57-jährigen Rollerfahrer, der mit seinem Kleinkraftrad auf der L1103 von Zaberfeld in Richtung Leonbronn fuhr. Durch die folgende Kollision der Fahrzeuge kam der 57-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik geflogen. Der Opel-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, kam allerdings kurz darauf zur Unfallstelle zurück. Er blieb unverletzt.

Eberstadt: Unbekannte brechen in zwei Firmen ein - Zeugen gesucht Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu zwei Firmengebäuden in Eberstadt. Kurz vor 1 Uhr brachen mindestens zwei Täter zunächst die Türe eines Gebäudes in der Straße "Im Steg" auf, durchsuchten im Inneren mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Anschließend begaben sich die Einbrecher zum Nachbargebäude. Hier öffneten sie, gegen 1:20 Uhr, gewaltsam eine Stahltür und durchsuchten ebenfalls das Inventar. In dieser Firma erbeuteten die Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag, zwei Packungen Kaffee sowie eine Flasche Schnaps. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn/Weinsberg: Polizei sucht Müllsünder Nachdem Unbekannte Mitte Juni mehrere blaue Müllsäcke in der Waldheide entsorgten, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen dem 9. und dem 16. Juni lagerten der oder die Täter 24 blaue Müllsäcke, einen Elektrorasenmäher, eine Soundbar sowie einen Boxsack, entlang des Wanderwegs "2", zwischen Heilbronn und Weinsberg, ab. Die Säcke waren größtenteils mit Renovierungsabfällen, wie Fließen und leeren Farbeimern, gefüllt. Wer kann Angaben zu den Müllsündern machen? Hinweise gehen an den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 07131 74790.

Eppingen: Auto überschlagen - Zwei Verletzte Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Eppingen. Gegen 19:15 Uhr war ein 39-Jähriger in seinem Mercedes auf der Landesstraße 552 von Eppingen kommend in Richtung Elsenz unterwegs, als er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mann lenkte daraufhin gegen, woraufhin sich der Mercedes mehrfach überschlug und rechts neben der Fahrbahn, am Waldrand, zum Stehen kam. Der Fahrer sowie sein 63-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeugwrack selbständig verlassen und wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab im Anschluss einen Wert von knapp über einem Promille. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Zaberfeld: Kraftradfahrer nach Flucht vor Polizei gesucht - Polizistin bei Einsatz verletzt Die Polizei Lauffen sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines Kraftrads, nachdem sich dieser am Mittwochabend einer Polizeikontrolle entzog und dabei eine Polizistin verletzte. Kurz vor 18 Uhr sollte der Zweiradfahrer in der Leonbronner Straße, auf Höhe eines Supermarktes, einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte er allerdings sein Fahrzeug stark und fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Im Zuge der anschließenden Verfolgung durch die Polizeistreife befuhr der Unbekannte zeitweise den Gehweg und anschließend die Gegenfahrbahn. Aufgrund dieser Fahrmanöver mussten anderer Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf schnitt der Flüchtende die folgende Linkskurve auf die Bahnhofstraße und zwang hierbei erneut einen entgegenkommenden Autofahrer stark abzubremsen. Der Kraftradfahrer setzte seine Flucht über den Zaberradweg entlang der Sportanlagen fort. Hier versuchte eine weitere Polizeistreife den Weg des Unbekannten zu blockieren und positionierten sich auf dem Radweg. Trotz deutlicher Handzeichen und der Aufforderung stehen zu bleiben lenkte der Zweiradfahrer sein Gefährt in Richtung einer Polizeibeamtin und beschleunigte seine Maschine. Auch hier konnte ein frontaler Zusammenstoß nur durch das Ausweichen der Polizistin verhindert werden. Trotzdem kam es zu einer Berührung am Handgelenk wodurch die Beamtin leicht verletzt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, die Verfolgung wurde abgebrochen. Auch eine anschließende Fahndung führte nicht zum Auffinden des Kraftradfahrers. Die Person wird wie folgt beschrieben: - Jung, circa 16 bis 18 Jahre alt - Schlanke, zierliche Statur - Geschlecht unbekannt - Trug ein rotes T-Shirt, kurze Hosen und einen schwarzen Helm - Fuhr ein dunkles Kraftrad mit roten Akzenten und Heilbronner Kennzeichen Nun sucht die Polizei Zeugen und mögliche weitere Geschädigte der rücksichtslosen Fahrweise des Kraftradfahrenden sowie Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Kraftrad geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

