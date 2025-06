Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs, Müllsünder gesucht

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Mit fast zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs Fast zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Dienstagnachmittag in Neckarzimmern an. Zuvor hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet, dass auf der Bundesstraße 27, zwischen Gundelsheim und Neckarzimmern ein Skoda unterwegs sei, welcher von seinem Fahrer sehr unsicher und in Schlangenlinien gelenkt wurde. Das gemeldete Fahrzeug wurde kurz darauf in einer Haltebucht geparkt festgestellt. Der mutmaßliche Fahrzeugführer saß auf dem Fahrersitz. In der Mittelkonsole konnte eine halb volle Bierflasche festgestellt werden. Außerdem befanden sich sieben weitere, leere Bierflaschen im Fahrzeuginneren. Da der 58-Jährige im Anschluss starke Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Daher musste der Skoda-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutproben abgeben. Nun sucht die Polizei Mosbach weitere Zeugen, für das vorausgegangene Fahrverhalten des Mannes. Mögliche gefährdete oder sogar geschädigte Verkehrsteilnehmer werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Rosenberg: Müllsünder entsorgen Bauschutt im Wald - Wer hat etwas gesehen? Die Polizei in Adelsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte im Laufe des Monats an zwei Stellen im Bereich von Rosenberg widerrechtlich Bauschutt entsorgten. Zwischen dem 12. und 23. Juni lagerten der oder die Täter mehrere Kubikmeter Bauschutt im Gemeindewald Rosenberg (zwischen Rosenberg und Berolzheim), Distrikt "Reisig", am Hirschlander Grenzweg entlang des Waldwegs ab. Weitere Kubikmeter Bauschutt wurden im Zeitraum vom 22. bis 25. Juni zwischen Osterburken und Bronnacker, im Wald "Hahnberg", entsorgt. Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Verursachern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

