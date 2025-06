Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen in Rohbauten gesucht Die Polizei sucht nach Zeugen nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in Rohbauten in Horkheim und Neckargartach einbrachen. Am Sonntag oder Montag öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines im Bau befindlichen Gebäudes in der Johanna-Gottschalk-Straße in Heilbronn-Horkheim. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

mehr