POL-HN: Heilbronn/Brackenheim: Tatverdächtiger nach schwerem räuberischem Diebstahl in Haft - Komplize ermittelt

Heilbronn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2025

Ein 31-Jähriger wurde am Freitag, 13. Juni 2025, festgenommen, da er im Verdacht steht, in Heilbronn einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Sein 39 Jahre alter Komplize konnte ebenfalls ermittelt werden. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Vormittag des 27. Mai 2025 gegen 10:45 Uhr das Mobiltelefon eines Mannes unter der Anwendung von körperlicher Gewalt entwendet haben. Das 47-jährige Opfer befand sich, wie auch die beiden Tatverdächtigen, zum Tatzeitpunkt in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Heilbronn. Die drei Personen kamen ins Gespräch, wobei der 47-Jährige sein Mobiltelefon auf einen Tisch legte. Als dieser sich kurz von dem Tisch abwandte, nutzten die Tatverdächtigen diesen Moment der Unachtsamkeit aus. Der 39-Jährige schob dem 31-Jährigen, aktuellen Erkenntnissen zufolge, das Mobiltelefon zu. Dieser soll es dann in seine Jackentasche gesteckt haben. Anschließend entfernte er sich vom Tisch. Als dem Geschädigten der Diebstahl auffiel, sprach er die beiden Männer darauf an. Diese beabsichtigten, die Lokalität zu verlassen, was der 47-jährige Rumäne versuchte, zu unterbinden. In diesem Zuge soll der 31-jährige Tatverdächtige ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und ihn anschließend weggestoßen haben. Der 39-Jährige soll hierbei versucht haben, das Opfer festzuhalten. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden in Richtung Innenstadt. Durch akribische Ermittlungen der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizei Heilbronn konnten beide Tatverdächtige ermittelt werden. Sie wurden am frühen Morgen des 13. Juni 2025 an ihrer Wohnanschrift in Brackenheim angetroffen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten konnten tatrelevante Gegenstände aufgefunden werden. Der 39-jährige tatverdächtige Algerier wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte einen Haftbefehl gegen den 31-jährigen Marokkaner. Dieser wurde von einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn am Tag der Festnahme erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

