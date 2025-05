Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte stecken Mülltonne für Pizzaschachteln am Seerhein in Brand - rund 3.500 Euro Schaden (18./19.05.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro haben Unbekannte verursacht, die im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag eine auf Höhe eines italienischen Restaurants stehende Mülltonne für Pizzaschachteln am Seerhein in Brand gesteckt haben.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

