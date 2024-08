Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Deinster Restaurant erbeuten Kleingeld, Firmenwagen aufgebrochen und Sägen entwendet, Unbekannte reißen mehrere hundert Kilo Äpfel von Apfelbäumen im Alten Land

Stade (ots)

1. Einbrecher in Deinster Restaurant erbeuten Kleingeld

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Deinste in der Straße "Im Mühlenfeld" widerrechtlich in die Räumlichkeiten eines dortigen Restaurants eingedrungen und haben zunächst einen Wandtresor aus einer Befestigung gehebelt. Aus diesem konnten der oder die Täter dann eine Kellnergeldbörse mit einer geringen Menge Bargeld entwenden und mit der Beute unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Firmenwagen aufgebrochen und Sägen entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Ahlerstedt in der "Alten Schulstraße" einen dort geparkten Peugeot-Firmenwagen aufgebrochen und dann daraus zwei Kettensägen und zwei Reciprosägen entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Unbekannte reißen mehrere hundert Kilo Äpfel von Apfelbäumen im Alten Land

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, den 15.08. Sonntag, den 18.08. in Hollern-Twielenfleth in der Straße Wöhrden eine dortige Obstplantage betreten und dann von 22 Apfelbäumen ca. 220 kg Elstar-Äpfel abgerissen und auf den Boden geworfen. Durch die Tat sind die Bäume beschädigt und die Äpfel unbrauchbar geworden. Die Schadenhöhe wird mit ca. 150 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell