POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der A98 zwischen Stockach und dem Autobahnkreuz Hegau - Polizei bittet um Hinweise (19.05.2025)

VS-Villingen (ots) - Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ist es am Freitag, gegen 12:15 Uhr auf der Niederwiesenstraße gekommen. Ein 84-jähriger Hyundai-Fahrer überholte eine 62-jährige Fahrradfahrerin. Diese wollte nach links abbiegen und zeigte dies auch an, was der Senior jedoch übersah. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die Dame ...

