Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit Schwerverletzter (16.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ist es am Freitag, gegen 12:15 Uhr auf der Niederwiesenstraße gekommen. Ein 84-jähriger Hyundai-Fahrer überholte eine 62-jährige Fahrradfahrerin. Diese wollte nach links abbiegen und zeigte dies auch an, was der Senior jedoch übersah. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die Dame stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Es entstand geringer Sachschaden.

