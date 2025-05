Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (16.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters an der Altstadtstraße nach Zeugen. Am Freitag beschädigte zwischen, 14:15 Uhr und 14:45 Uhr, ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten blauen Ford. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hatte der Unfallverursacher den Unfallort verlassen. Das Polizeirevier Villingen bittet in diesem Zusammenhang, unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Zeugenhinweise.

