POL-OE: Pedelecfahrerin kollidiert mit geparktem PKW

Lennestadt (ots) - In der Straße "Stöppelweg" am Donnerstag, 1. Mai, hielten Polizeibeamte gegen 9.15 Uhr einen 49-Jährigen mit seinem PKW an. Augenscheinlich stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Daraufhin brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

