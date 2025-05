POL-OE: Sieben Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

Drolshagen (ots) - Am 1. Mai gegen 16.05 Uhr kam es im Bereich Wegeringhausen auf der B55 in Höhe der Einmündung zur L708 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-Jähriger war mit seinem Kraftrad auf der B55 in Fahrtrichtung Bergneustadt unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung ein unbekannter PKW entgegenkam. Nach Angaben von Zeugen flog der Kraftradfahrer plötzlich über den entgegenkommenden PKW und kam neben ...

mehr