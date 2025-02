Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag wurden der Polizei Westerstede mehrere beschädigte Fahrzeuge am Fahrbahnrand der Straße Bohmsende in Westerstede gemeldet.

Vor Ort wiesen insgesamt vier Pkw sowie ein LKW Führerhaus lange schmale Kratzspuren an deren Fahrer- oder Beifahrerseite auf. Die betroffenen Fahrzeuge waren entlang der Straße Bohmsende in Fahrtrichtung Breslauer Straße in Westerstede abgestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Fahrzeuge in der Nacht vom Freitag, den 14. auf Samstag, den 15. Februar beschädigt.

Der Gesamtschaden wird nach erster vorläufiger Schätzung auf mehrere tausend Euro beziffert.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Westerstede hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft mögliche Hinweise.

Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 zu melden.

(201281)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell