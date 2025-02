Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall auf BAB 28 - acht Personen verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2025, kam es gegen 19:20 Uhr auf der Autobahn 28 Richtung Leer im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und acht verletzten Personen.

Der Fahrer eines VW Golf befuhr nach einem Überholmanöver den Hauptfahrstreifen, als er selbst von einem wesentlich schnelleren Audi einer fünfköpfigen Familie überholt werden sollte. Plötzlich und ohne Vorankündigung fuhr der Golf jedoch wieder nach links auf den Überholfahrstreifen und kollidierte dort mit dem Audi. Beide Fahrzeuge drehten sich und schleuderten in einen vorausfahrenden Ford Tourneo, in dem ein Ehepaar saß. Der Golf wurde nach links und rechts in die Schutzplanken geschleudert und kam rundum beschädigt sowie nicht mehr fahrbereit an der Außenschutzplanke zum Stehen. Der Audi schlug ebenfalls in die Außenschutzplanken ein, riss sich einen Teil der Vorderachse ab und kam ca. 200 Meter weiter nicht mehr fahrbereit zum Stehen. Der Ford wurde zunächst in die Mittelschutzplanken und anschließend in die Außenschutzplanken geschleudert. Er kam rundum beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Mindestens eine Person aus dem Audi wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Alle anderen Personen wurden leichtverletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des VW Golf unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrer wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 75.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Beseitigung der Trümmerteile, welche über 250 Meter verstreut auf der Fahrbahn lagen, wurde sowohl die Hauptfahrbahn Richtung Leer als auch die Nebenfahrbahn zur Abfahrt Oldenburg-Osternburg zunächst teilweise vollgesperrt. Durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg wurde die Fahrbahn ausgeleuchtet. Nach den ersten Aufräumarbeiten konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Autobahnmeisterei Oldenburg gab im Anschluss an die Fahrbahnreinigung die Strecke nach insgesamt drei Stunden Sperrung wieder frei. Es kam zu einer geringen Staubildung. (204515)

