POL-OL: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Oldenburg (ots) - Mehrere Haltestellen im Oldenburger Stadtsüden wurden in der vergangenen Nacht beschädigt, die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagabend, zwischen 21:30 Uhr bis 0:00 Uhr, wurden in Oldenburg insgesamt fünf Haltestellen beschädigt. In allen Fällen wurden die Glasscheiben der Wartehäuschen zerstört. Betroffen sind Haltestellen in den Straßen ...

