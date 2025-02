POL-OL: Mehrere Haltestellen in Oldenburg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - Dank des schnellen Eingreifens eines Ladendetektivs und der Polizei konnte am gestrigen Mittag ein Ladendieb in der Innenstadt umgehend gefasst werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Gegen 12:10 Uhr entwendete ein 35-jähriger Mann in einem Elektronikgeschäft in der Innenstadt einen Spielecontroller und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein ...

