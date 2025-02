Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schlechter Scherz mündet in einem Strafverfahren++

Oldenburg (ots)

++Schlechter Scherz mündet in einem Strafverfahren++ Am Samstag, 15.02.2025, gegen 23:40 Uhr, hält die 19jährige auf der Wilhelmshavener Heerstraße in 26125 Oldenburg ein Handy mit der Aufschrift 'HELP' aus dem Beifahrerfenster eines Pkw. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldet diesen Umstand der Polizei, so dass nach dem Fahrzeug gefahndet wird. Das Fahrzeug kann angetroffen und kontrolliert werden und die vermeintlich hilfesuchende Frau gibt an, dass es sich lediglich um eine Wette gehandelt habe. Neben einer Kostenrechnung, die für den Polizeieinsatz gefertigt wird, muss die 19jährige mit einem Strafverfahren nach § 145 StGB - Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln - rechnen. (202620)

