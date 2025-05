Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen: Unfall mit Fahrerflucht

Drolshagen (ots)

Am 1. Mai gegen 16.05 Uhr kam es im Bereich Wegeringhausen auf der B55 in Höhe der Einmündung zur L708 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-Jähriger war mit seinem Kraftrad auf der B55 in Fahrtrichtung Bergneustadt unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung ein unbekannter PKW entgegenkam. Nach Angaben von Zeugen flog der Kraftradfahrer plötzlich über den entgegenkommenden PKW und kam neben seinem Zweirad zum Liegen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Genaueres zum Unfallhergang konnte durch die Zeugenaussagen bisher nicht festgestellt werden. Der Fahrzeugführer des Personenkraftwagens, der am Unfall beteiligt gewesen sein soll, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfallhergang und dem Pkw unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

