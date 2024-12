Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Vereinshaus "Queer NB"

Neubrandenburg (ots)

Am frühen Montagabend wurde der Polizei in Neubrandenburg eine Sachbeschädigung am Vereinshaus "Queer NB" in der 4.Ringstraße in der Innenstadt gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 30.11.2024, 12:00 Uhr bis zum Zeitpunkt der Meldung zwei Fenster auf der Rückseite des Gebäudes mittels Stein beschädigt.

Durch die beschädigten Fenster entstand ein Sachschaden von circa 100,00 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei möglichen Hinweisen zu Tätern oder dem Tatgeschehen melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell