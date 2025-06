Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2025

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker die B 292 in Richtung Mosbach. Auf Höhe der Einmündung Adelsheim West bog er nach links ab, ohne den Vorrang des entgegenkommenden Krad Kawasaki zu beachten. Der 33-jährige Krad-Lenker wurde nach der Kollision 20 m weiter bis zur Endlage geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer am Einmündungsbereich wartender Pkw trug einen Schaden von umherfliegenden Splitterteilen davon. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, während der Fahrer des Pkw leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 292 für ca. drei Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die unfallbeteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt. Weiterhin kam ein Seelsorger zur Betreuung der Ehefrau vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell