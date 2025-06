Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand, Einbruch, Zeugen nach Brandstiftung gesucht und Unfall unter Alkoholeinfluss

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Obrigheim: Altpapier geriet in Brand

Die Feuerwehr musste am Freitagmittag zu einem Einsatz nach Obrigheim ausrücken. Gegen 13 Uhr wurde ein Brand an einem Firmengebäude in der Neckarstraße gemeldet. In einer Vorrichtung für Altpapier, die sich hinter der Halle des Unternehmens befindet, hatte sich das dort gelagerte Papier vermutlich selbst entzündet. Die Feuerwehren Obrigheim, Neckarelz und Mosbach waren mit 45 Einsatzkräften am Brandort und konnten die Flammen unter Kontrolle bringen, so dass das Feuer nicht auf die Halle übergriff. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Mosbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Mosbach brachen Unbekannte am Wochenende in eine Wohnung im Hammerweg ein. Zwischen 12:30 Uhr am Samstagmittag und 10 Uhr am Sonntagvormittag verschafften sich der oder die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise Zugang zu den Wohnräumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die rund um den Hammerweg am Wochenende verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Waldstadt: Flächenbrand - Polizei sucht Zeugen

Bei Mosbach-Waldstadt kam es am Samstagabend zum Brand einer Wiese. Gegen 19:30 meldeten Zeugen Rauch aus dem Bereich beim Segelflugplatz Mosbach-Diedesheim oberhalb der Steige, woraufhin die Feuerwehr ausrückte und die Flammen an der abgemähten Wiese löschte. Ein Zeuge gab an, vor dem Brandausbruch zwei Jugendliche auf der Wiese bemerkt zu haben, die dort wohl mit Feuerwerkskörpern hantierten. Diese seien nach dem Ausbruch des Brandes in Richtung des Wohngebiets im Bereich der Steige davongelaufen. Zeugen, die weitere Hinweise geben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mit über 1,7 Promille verursachte ein 60-Jähriger am Samstagnachmittag in Mosbach einen Unfall und fuhr anschließend einfach davon. Gegen 15 Uhr kollidierte der Mann mit seinem Wagen in der Straße "Am Sonnenrain" mit einem geparkten Audi. Der Mann stieg daraufhin zunächst aus und begutachtete den Schaden. Er wurde dabei von einem Zeugen angesprochen, setzte sich aber dennoch in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Die Polizei traf den Mann wenig später an seiner Anschrift und stellte den mutmaßlichen Grund für den Unfall fest: Alkohol! Nach einem Atemtest wurde dem Mann eine Blutprobe und sein Führerschein abgenommen. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und der Unfallflucht verantworten. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

