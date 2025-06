LPI-J: Auf abschüssigem Weg gestürzt

Jena (ots) - Zu gleich zwei Flächenbränden ist es am Sonntagnachmittag in Jena gekommen. Während am Lichtenhainer Oberweg eine 150qm Wiesenfläche durch einen detonierten Feuerwerkskörper in Brand geriet, entflammte ein halb so großes Wiesenstück im Ort Leutra aufgrund der glühenden Restkohle einer Feuerschale. Die Feuerwehr konnte die kleinen Brandflächen schnell löschen, sodass es zu keinen weiteren Schäden gekommen ist. Die Polizei leitete jeweils ein ...

mehr