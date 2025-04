Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 18-Jährigen mutmaßlichen Angreifer auf Fahrausweisautomaten

Bahnhof Magdeburg-Salbke (ots)

Am Donnerstag, den 17. April 2025 um 22:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Fahrausweisautomaten-Service-Centers die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Beschädigung des Fahrausweisautomaten am Bahnhof Magdeburg-Salbke. Eine sofort verständigte Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort und stellte dort einen Fahrausweisautomaten fest, der so starke Beschädigungen aufwies, dass seine Funktionstüchtigkeit nicht mehr gegeben war. Die Geldkassetten wurden allerdings nicht entwendet. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung führte zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters. Unweit des Automaten wurde ein junger Mann, der einen Hammer in der Hand hielt, festgestellt. Dieser begab sich bei Erkennen der eingesetzten Beamten kurzzeitig in den Gleisbereich, verließ diesen allerdings nach Ansprache freiwillig. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Während der Identitätsfeststellung versuchte der Deutsche erneut an den Hammer zu gelangen und unterließ diese Handlung auch nach Aufforderung nicht, sodass er festgehalten und gefesselt werden musste. Hierbei leistete der 18-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend mit ehrverletzenden Worten. Für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf die Dienststelle mitgenommen. Auch dort behielt der junge Mann seine Aggressionen bei, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung, gemeinschädliche Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem stellt das unbefugte Betreten der Gleise eine Ordnungswidrigkeit dar, die ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell