Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-jährige Reisende ohne Fahrschein widersetzt sich massiv poli-zeilichen Maßnahmen und beißt Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Eine 35-jährige Reisende nutzte am Montag, den 14. April 2025 eine Regionalbahn auf der Strecke Braunschweig - Magdeburg. Bei der Fahr-scheinkontrolle durch den Zugbegleiter um 15:52 Uhr konnte sie kein erforderliches Ticket vorweisen. Entsprechend informierte der Kunden-betreuer die Bundespolizei, welche sich nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg den Sachverhalt annahm. Die südsudanesische Frau weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderungen, sowohl ihre Personalien anzugeben, Ausweisdokumente vorzuzeigen, als auch den Zug zu verlassen und musste letztendlich aus dem Zug getragen werden. Dabei sperrte sie sich aktiv, versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu winden und leistete massiv Widerstand. Bei der sich anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle trat sie nach einer Bundespolizistin, biss ihren Kollegen in die Hand und spuckte mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem beleidigte die Tatverdächtige die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Aufgrund des aggressiven Auftretens und den psychischen Auffälligkeiten musste die Frau gefesselt werden und es wurde ein Notarzt angefordert. Dieser zog eine Amtsperson hinzu, welche die Unterbringung in einer entsprechenden Klinik anordnete. Ein Bundespolizist unterstütze bei der Überstellung in das Klinikum. Auch hier versuchte die Frau wieder zu treten und traf ihn am rechten Bein. Die Tatverdächtige wird wegen der begangenen Leistungserschleichung, Widerstandes gegen -, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung beanzeigt. Der gebissene Bun-despolizist musste sich ebenfalls in einem Krankenhaus behandeln las-sen.

