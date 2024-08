Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verletzter Fahrradfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Grafschaft - Vettelhoven (ots)

Ein Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Escher Straße in Vettelhoven aus Richtung Holzweiler kommend in Richtung Vettelhovener Kreisel. Die PKW-Fahrerin befuhr in Vettelhoven die Mittelstraße und wollte die Escher Straße geradeaus überqueren, um in die Schildchenstraße zu fahren. Sie hatte aufgrund der Beschilderung die Vorfahrt des Radfahrers zu gewähren. Augenscheinlich übersah sie jedoch den Radfahrer und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Der Radfahrer wurde dabei aufgrund seiner Schutzausrüstung nur leicht verletzt. Sein Fahrrad dürfte jedoch ein Totalschaden sein. Auch am PKW entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell