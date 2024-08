Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Leicht verletzter E-Bike-Fahrer an der Ahr. Unfallzeugen gesucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstagmittag, 25.08.24 gg. 12.00 Uhr, fuhr ein älterer Herr mit seinem E-Bike auf dem Radweg in Ahrweiler in der St.-Piusstraße entlang der Ahr in Richtung Eifelstraße. Im Bereich der S-Kurve, an der sieh ehemals die Bachemer Brücke befand, kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Dieser soll sehr zügig unterwegs gewesen sein. Nach Angaben des älteren E-Bike-Fahrers musste er nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der E-Bike-Fahrer auf die abschüssige Wiese zur Ahr hin und stürzte. Zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer kam es nicht. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt allerdings fort. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich und konnte keinerlei Hinweise auf den anderen Radfahrer geben. Die Polizei sucht hier noch nach Zeugen

