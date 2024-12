POL-OL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Edewechter Landstraße

Oldenburg (ots) - Die Polizei Oldenburg hat gestern fünf Einbrüche im Stadtgebiet aufgenommen. Die Ermittlungen laufen, es werden Zeugen gesucht. +++ Einbruch in Reisebüro an der Cloppenburger Straße In der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Reisebüro an der Cloppenburger Straße ein. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ...

