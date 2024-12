POL-OL: Unfallflucht: Autofahrer rammt Ampel und flüchtet

Oldenburg (ots) - Am Dienstagabend, dem 10.12.2024, wird gegen 19:30 Uhr der Leitstalle in Oldenburg eine Sachbeschädigung an einem PKW auf einem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Langen Straße in Westerstede gemeldet. Bislang unbekannte Täterschaft schlug auf ungeklärte Art und Weise die hintere linke Beleuchtungseinrichtung eines älteren, schwarzen Mercedes-Benz mit Braker-Kennzeichen ein. ...

