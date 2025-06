Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Alkoholisierte Autofahrer & Einbruchsversuch

Hohenlohekrreis (ots)

Bretzfeld: Durstige Autofahrer

Gleich zwei Pkw-Lenker mussten aufgrund ihres Fahrverhaltens auf Bretzfelder Gemarkungen am Wochenende ihre Führerscheine abgeben. Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, wurde ein Opelfahrer dabei beobachtet, wie er von Adolzfurt in Richtung Pfedelbach fuhr. Mehrfaches unnötiges Abbremsen und Befahren der Gegenfahrspur veranlassten einen Zeugen dazu, die Polizei zu informieren. Grund für die Fahrweise waren knapp zwei Promille Alkohol in der Atemluft. Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, kontrollierte eine Streife einen LKW in der Schmalbachstraße in Bretzfeld, als der Fahrer eines BMWs, nachdem er die Kontrollaktion der Polizei erkannte, dort wenden wollte. Der Grund hierfür lag ebenfalls an der Alkoholisierung des 25-jährigen Fahrers, der knapp 1,3 Promille in den Alkoholtester pustete. Beide Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe und ihre Führerscheine abgeben.

Schöntal: Einbruchsversuch in Firmengebäude

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag in ein Firmengebäude in der Schöntaler Rudolf-Diesel-Straße einzubrechen. Hierzu wurde die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Dies wurde durch den eingesetzten Sicherheitsdienst kurz vor 1 Uhr festgestellt. Das Objekt wurde durch Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Es konnten keine Täter im Objekt festgestellt werden. Ob was entwendet wurde steht noch nicht fest.

