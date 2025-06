Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn:

Am frühen Freitagabend (20.06.2025) kam es gegen 18:30 Uhr innerhalb einer Gaststätte in der Heilbronner Gymnasiumstraße zum Diebstahl einer hochwertigen Herrenuhr der Schweizer Manufaktur "Audemars Piguet". Der 37-jährige Geschädigte verabredete sich hier mit einem möglichen Kaufinteressenten. Als der Geschädigte dem Täter die Uhr zur näheren Begutachtung übergeben wollte, nahm er diese an sich, rannte unvermittelt aus der Gaststätte und flüchtete fußläufig in Richtung der Wollhausstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 30-35 Jahre - dunkler Hauttyp / dunkle kurze Haare / Dreitagebart - helles Poloshirt / helle Basecap / helle Sneaker / dunkle Hose.

Der Wert der Uhr wird auf ca. 130.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/7479-0 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

