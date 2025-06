Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall fordert eine schwer verletzte Person

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Einmündung L525 / K3970

Der 20-jährige Pkw-Führer eines Ford Grand C-Max, besetzt mit sechs Personen, befährt am 20.06.2025, gegen 17:25 Uhr, die L525 von Robern kommend in Fahrtrichtung Fahrenbach und möchte an der Einmündung zur K3970 nach links in Richtung Trienz abbiegen. Die 74-jährige Pkw-Führerin eines Ford EcoSport befährt zeitgleich die L525 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Während des Abbiegevorgangs missachtet der 20-Jährige den Vorrang der 74-Jährigen, weshalb beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander kollidieren. Die 74-jährige Dame sowie zwei Mitfahrer des Ford Grand C-Max im Alter von jeweils 18 Jahren werden leicht verletzt und mit unterschiedlichen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein weiterer Mitfahrer des Ford Grand C-Max erleidet schwere Verletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von ca. 35.000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz, die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort. Die Einmündung war bis ca. 19:40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und steht unter der Telefonnummer 07134/513-0 für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell