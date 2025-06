Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Einbruchsversuch - Polizei sucht nach Zeugen

Am Mittwochabend versuchten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Salon-de-Provence-Ring in Wertheim einzudringen. Die unbekannten Täter versuchten zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewaltsam die Tür der Wohnung im zweiten Stock zu öffnen, konnten jedoch nicht in die Wohnräumlichkeiten eindringen. Der oder die Einbrecher verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an der Wohnungstür. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Tauberbischofsheim / A81: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Boxberg und Osterburken ereignete sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr ein Unfall. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit dem Anhänger eines 30-jährigen Lkw-Fahrers. Anschließend prallte der BMW gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 37.000 Euro verursacht. Keiner der Beteiligten erlitt Verletzungen.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall auf der L578 mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Mittwochabendereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 578 in Höhe von Großrinderfeld. Ein 61 Jähriger fuhr in seinem Auto gegen 19:15 Uhr auf der Landesstraße von Würzburg in Richtung Großrinderfeld. Auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 2811 wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen, übersah dabei aber wohl einen entgegenkommenden 25-Jährigen auf seinem Motorrad. Die Suzuki prallte daraufhin gegen das abbiegende Auto des 61-jährigen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 43.000 Euro.

Wertheim: Verkehrsunfallsflucht - Polizei sucht nach unbekanntem LKW-Fahrer

In der Mühlenstraße in Wertheim ereignete sich am Mittwoch um 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall, nach dem der Verursacher einfach davonfuhr. Ein unbekannter Lkw-Fahrer fuhr unvermittelt rückwärts, woraufhin der LKW-Anhänger mit dem VW Beetle Cabriolet eines 52-Jährigen kollidierte. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer des Lkws setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise hierzu werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Wertheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Außerhalb der Wertheimer Ortsteile Lindelbach und Dietenhan beschädigten Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Parkbänke. Zwischen dem 1. und dem 18. Juniwurden die Bänke, die an Feld- und Waldwegen rund um die beiden Ortsteile aufgestellt sind, unter anderem mit Beleidigungen gegen Parteien und Minderheiten verunziert. Auch das Wort "Remigration" wurde dabei an verschiedenen Stellen angebracht. Die Schriftzüge wurden dabei entweder eingebrannt oder mit Permanentmarkern aufgemalt. Die Schäden an den Bänken belaufen sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell