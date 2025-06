Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht am Vatertag, Fahrerflucht - Zeugenaufruf, Gewässerverunreinigung, Auf Garagenfenster geschossen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Hettingen: Renault-Fahrer beschädigt Motorrad und begeht Fahrerflucht

Am 29.05.2025 (Vatertag / Christi Himmelfahrt) verursachte ein Renault-Fahrer Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro bei einem Unfall in Buchen-Hettingen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr in der Jahnstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Der Fahrer des Renault kollidierte, vermutlich beim rückwärts Ausparken, mit einer dahinter befindlichen Harley-Davidson. Diese fiel um und wurde nicht unerheblich beschädigt. Obwohl eine Zeugin den Verursacher auf die Kollision aufmerksam machte, fuhr dieser davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Da gegenüber der Unfallstelle ein größeres Vatertags-Grillen mit hohem Personenaufkommen stattfand, ist es wahrscheinlich, dass mehrere Personen den Vorfall mitbekommen haben. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen kann wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Neckarzimmern: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

An der Burg Hornberg in Neckarzimmern kam es am Montag, dem 9. Juni, zu einem Verkehrsunfall auf dem dortigen Parkplatz. Hiernach hat sich der bislang unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein VW-Fahrer parkte seinen Pkw am Tag des Unfalls gegen 14 Uhr. Als er etwa um 15.20 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seiner Fahrzeugfront fest. Dieser wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Er fand einen Zettel an seinem Auto vor, auf welchem das vermeintliche Kennzeichen des Verursachers standen. Dieser Hinweis führte bis dato zu keinem Ermittlungserfolg. Auf dem Zettel waren weder der Name, noch eine Telefonnummer des Verfassers ersichtlich. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden. Insbesondere der Verfasser des Zettels wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Aglasterhausen-Breitenbach: Gewässerverunreinigung

Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, stellte ein Mitarbeiter der Feuerwehr am Sporthallenweg in Aglasterhausen-Breitenbach eine Gewässerverunreinigung fest. Der Breitenbach sei auf eine Strecke von etwa 200 Metern trüb und milchig. Ein Verursacher konnte schnell ausfindig gemacht werden. Dieser gab an aus dem Breitenbach Wasser mittels eines Farbeimers (Wandfarbe) abgeschöpft zu haben, um seine Pinsel über Nacht aufzuweichen zu können. Ob der 30 Jahre alte Mann dort lediglich Wasser geschöpft hat oder seine Malerutensilien in dem Gewässer ausgewaschen hat ist nun Bestandteil der Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn. Eine Wasserprobe wurde entnommen. Bislang kam es aktuellen Erkenntnissen zufolge zu keinem Tier- oder Fischsterben.

Neunkirchen: Schuss auf Garagenfenster abgegeben

Am Donnerstagnachmittag kam es im Eichwaldring, in Neunkirchen, zu einer mutmaßlichen Schussabgabe auf ein Garagenfenster. Ein 66-Jähriger konnte gegen 15 Uhr ein lautes Knallgeräusch wahrnehmen. Bei der anschließenden Nachschau stellte er ein Einschussloch im Fenster der Garage fest. Im darunter befindlichen Blumeneimer befand sich eine Kugel, die mutmaßlich aus einem Luftdruckgewehr stammt. Der oder die unbekannten Täter konnten unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell