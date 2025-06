Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Verkehrskontrollen, Missbrauch von Notrufen und Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Zeischen dem 3. Und 19. Juni brachen Unbekannte in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Lehrensteinsfeld ein. Der oder die Einbrecher öffneten zunächst einen Rollladen und dann gewaltsam ein dahinterliegendes Fenster um dadurch in das Gebäude in der Lehrener Straße einzudringen. Die Täter durchwühlten das Wohnhaus und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Donnerstagabend drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Heilbronn-Böckingen ein. Gegen 23:30 Uhr nahmen Bewohner des Hauses in der Sickingenstraße ein Geräusch aus dem Erdgeschoss war, gingen jedoch davon aus, dass dieses vom rechtmäßigen Bewohner, bei dessen Ankunft verursacht worden war. Als dieser dann gegen 0:30 Uhr tatsächlich an seiner Anschrift eintraf, bemerkte er, dass ein Fenster aufgebrochen und mehrere Spardosen entwendet worden waren. Vermutlich hatten der oder die Einbrecher gegen 23:30 Uhr das Fenster gewaltsam geöffnet. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Sickingenstraße oder der näheren Umgebung machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

A6/Heilbronn: Fünf Fahrzeuge von Metallstange beschädigt

Eine auf der Autobahn 6 bei Heilbronn verlorene Metallstange sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für Schäden an fünf Fahrzeugen. Gegen Mitternacht fuhren die Lenker der Fahrzeuge auf der Autobahn in Richtung Nürnberg, als sie zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim über eine knapp 60 Kilogramm schwere Metallstange fuhren. Vermutlich hatte der Fahrer eines Transporters oder Lkws die zwei Meter lange Stange zuvor unbemerkt verloren. Da alle fünf Autos, nach dem Überfahren der Metallstange nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer die Eisenstange verlor, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 mit der Verkehrspolizei Weinsberg in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Keine Rücksicht auf andere - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Dienstag ereignete sich in der Brettener Straße in Eppingen ein gefährlicher Vorfall, bei dem eine Person nur durch schnelles Handeln einen Zusammenstoß verhindern konnte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des unbekannten Autofahrers. Ein 69-Jähriger fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Pkw und einem Pferdeanhänger auf der Brettener Straße in Richtung B293, als er auf Höhe der Hausnummer 60 nach links ausscherte, um rückwärts in eine Hofeinfahrt zu rangieren. Eine Zeugin stand währenddessen hinter dem Pferdeanhänger und gab Anweisungen. Während die allermeisten Verkehrsteilnehmer anhielten um dem Gespann das Einparken zu ermöglichen, war das beim Fahrer eines weißen Ford Kugas nicht der Fall. Als sich der Ford-Fahrer der Szene näherte, scherte er trotz des haltenden Verkehrs auf die Gegenfahrbahn aus, um den Pferdeanhänger zu umfahren. Dabei fuhr er unmittelbar auf die 35-jährige Zeugin zu, die sich nur durch schnelles Zurückweichen vor einem Zusammenstoß retten konnte. Der Unbekannte fuhr daraufhin in Richtung der Eppinger Innenstadt davon. Die Polizei bittet alle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen über den Unbekannten oder sein Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 6095 entgegengenommen.

Heilbronn: Einbruch in Baumarkt

Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in einen Baumarkt in der Heilbronner Etzelstraße ein. Gegen 2:40 zerstörten der oder die Einbrecher eine Glasscheibe und gelangten so ins Innere. Da die Täter dabei einen Alarm auslösten, traten sie schnell die Flucht an. Ein Zeuge wurde auf einen flüchtenden Mann aufmerksam und verfolgte diesen bis in die Gottlieb-Daimler-Straße, wo sich jedoch die Spur des Flüchtenden verlor. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden an der Glasscheibe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt rund um die Etzelstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Poser und Raser im Visier der Polizei

Streifen der Verkehrspolizei Weinsberg und des Polizeireviers Heilbronn führten am Donnerstagabend im Heilbronner Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Zwischen 18 Uhr und 2:30 Uhr am frühen Freitagmorgen wurden insgesamt 60 Pkw und acht Zweiräder einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt wurden dabei 30 Verstöße erkannt und geahndet. Darunter waren vier Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursachten. Fünf Personen waren nicht angeschnallt, zwei weitere Fahrzeugführer hantierten am Steuer mit einem Mobiltelefon. Eine Person fuhr über eine rote Ampel. An drei Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis, eines war nicht richtig versichert. Zudem wurde ein Mängelbericht ausgestellt und einem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Ein Autofahrer wurde zur Anzeige gebracht, da er trotz eines bestehenden Fahrverbotes sein Fahrzeug führte. Acht Fahrzeuge wurden in der Stadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der schnellste Fahrer fuhr dabei mehr als doppelt so schnell, wie die erlaubten 40 Kilometer pro Stunde. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem acht Platzverweise für den Innenstadtbereich erteilt.

Heilbronn-Biberach: Notrufer berichtet von Schüssen (dabei war nur ein Fahrradfahrer gestürzt)

Weil ein Notrufer am späten Donnerstagnachmittag von einem angeblich angeschossenen Mann berichtete, rückten zahlreiche Polizeistreifen und Rettungskräfte nach Heilbronn-Biberach aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person alleinbeteiligt von ihrem Fahrrad gestürzt war, es aber nie zu einer Schussabgabe gekommen war. Vermutlich weil einem Bekannten des Gestürzten das Eintreffen der Rettungskräfte zu lange dauerte, rief der 43-Jährige erneut in der Rettungsleitstelle an und erzählte die Geschichte von dem Angeschossenen. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Gestürzte bereits von Rettungskräften behandelt. Der Anrufer wurde alkoholisiert in einer nahegelegenen Kneipe angetroffen. Er muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten und muss gegebenenfalls mit Kosten für den Polizeieinsatz rechnen

A81/ Möckmühl: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Ein 32-Jähriger war gegen 18:30 Uhr an der Anschlussstelle Möckmühl mit seinem VW auf die Autobahn gefahren. Vom Beschleunigungsstreifen scherte er ohne auf den weiteren Verkehr zu achten aus und zog direkt bis auf den linken Fahrstreifen. Dadurch mussten der Fahrer eines Hyundais und der Lenker eines dahinter auf der linken Spur fahrenden Porsches Vollbremsungen einleiten, woraufhin der Porsche auf den Hyundai auffuhr. Der VW-Fahrer wechselte daraufhin wieder nach rechts und entfernte sich von der Unfallstelle. Da sein Kennzeichen bekannt war, bekam der 32-Jährige am Donnerstag Besuch von der Verkehrspolizei. Sein Führerschein wurde nach der Unfallflucht beschlagnahmt. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin gesucht

Am Donnerstagabend kam es auf der Rötelquerspange in Neckarsulm zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem dunkelblauen, dreitürigen Pkw, älteren Baujahrs, gegen 20:50 Uhr, vom Kreisverkehr an der Heilbronner Straße kommend auf der Rötelquerspange. Eine 17-jährige Fußgängerin querte zeitgleich die Straße über den Fußgängerüberweg und wurde frontal vom Auto erfasst. Der Pkw-Lenker und sein Beifahrer hielten an und sprachen mit der Verletzten, entfernten sich dann jedoch wieder von der Unfallstelle, ohne ihren Feststellungspflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Jugendliche wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt und schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neckarsulm zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Lenker eines silbernen Mercedes, der hinter dem dunkelblauen Kleinwagen gefahren ist und möglicherweise den Unfall beobachtet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell