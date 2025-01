Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit zwischen PKW-Fahrer und Fahrradfahrer eskaliert

Landau (ots)

Am 05.01.2025 waren sich um 17:30 Uhr ein Fahrradfahrer und ein PKW-Fahrer in der Reiterstraße in Landau derart uneinig, dass sich nun beide in Strafverfahren verantworten müssen. Der 20-Jährige Fahrradfahrer fühlte sich hierbei durch den 23-jährigen PKW-Fahrer genötigt, da dieser ihn permanent anhupte. Der 20-Jährige nahm dies zum Anlass, die Antenne des PKW des 23-Jährigen abzureißen. Hierdurch wurde die Antennenhalterung beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Nötigung wurden eingeleitet.

