Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Talheim, 2 Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Heilbronn (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:39 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Renaultfahrer die B 27, von Heilbronn kommend, in Fahrtrichtung Lauffen. An der Kreuzung zur Horkheimer Straße kollidierte er mit dem VW eines 80-Jährigen, der die B 27 in Richtung Horkheim überqueren wollte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der VW bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Die 48-jährige Beifahrerin im Renault sowie der 80-jährige VW-Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem 80-jährigen VW-Fahrer besteht aktuell noch Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ordnete die Beschlagnahme beider Fahrzeuge an.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter 07134/5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell