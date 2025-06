Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Niedernhall: Verursacher flüchtet nach Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Niedernhall. Der Unfall ereignete sich in der Steige, auf Höhe der Hausnummer 15. Gegen 16:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit der Anhängerkupplung, gegen die Beifahrertüre eines geparkten Fiat 500 gefahren. Er hatte sich anschließend unberechtigt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

A6/ Bretzfeld: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am vergangenen Freitag kam es auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld zu einem Verkehrsunfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 16 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld vom Standstreifen in den fließenden Verkehr ein, ohne dabei auf die auf der Autobahn herannahenden Fahrzeuge zu achten. Ein weiterer unbekannter Autofahrer musste daraufhin von der rechten auf die mittlere Spur wechseln um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort fuhr ein 66-Jähriger in seinem Lkw, der wiederum dem plötzlich auf die mittlere Spur wechselnden Fahrzeug ausweichen wollte. Dabei kollidierte er mit dem Transporter eines 24-Jährigen. Die Schäden belaufen sich auf insgesamt rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da weder der Lenker des vom Standstreifen anfahrenden Pkws, noch der Fahrer des Autos, dass auf die mittlere Spur wechselte, anhielten, sucht die Polizei nun nach zeugen, die Hinweise auf diese Fahrzeuge geben können. Diese nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

