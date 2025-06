Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruchsversuch, Unfall, Küchenbrand, Sachbeschädigungen an Pkws

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Versuchter Einbruch in Augenarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte versuchten am Montag oder Dienstag in eine Augenarztpraxis in Neckarsulm einzubrechen. Zwischen 15 Uhr am Montagnachmittag und 7 Uhr am Dienstagmorgen versuchten der oder die Täter gewaltsam eine Hintertür des Gebäudes in der Binswanger Straße zu öffnen. Da diese Versuche scheiterten, zogen die Einbrecher wieder unverrichteter Dinge ab. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Binswanger Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn-Horkheim: Bei Unfall überschlagen

Ein 26-Jähriger wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Heilbronn-Horkheim schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 9554 von Talheim in Richtung Horkheim, als er in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang die Kontrolle über seinen Audi verlor und zunächst rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch wieder auf die Straße zu gelangen, übersteuerte der Audi-Lenker sein Fahrzeug, überquerte die Kreisstraße und kam schließlich links von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach der A3 eine Hecke und kollidierte mit einem Baum, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallschäden werden auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Feuerwehreinsatz wegen Küchenbrand

Die Feuerwehr musste am Dienstagmittag zu einem Einsatz in die Salzstraße nach Bad Friedrichshall-Kochendorf ausrücken. Der Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte einen Topf mit Öl auf dem heißen Herd vergessen, woraufhin sich gegen 13 Uhr ein Feuer entwickelte. Der Anwohner schaffte es schließlich die Flammen selbst unter Kontrolle zu bringen. Die eintreffende Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Küche wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Mehrere Pkws zerkratzt - Zeugenaufruf

Mehrere zerkratze Fahrzeuge sind das Ergebnis von Sachbeschädigungen in Bad Friedrichshall-Plattenwald in den vergangenen Tagen. Zwischen Samstag (14. Juni), 6 Uhr und Dienstag (17. Juni), 14 Uhr, wurden fünf Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Klinikums durch Unbekannte zerkratzt. Hierbei kam ein unbekannter spitzer Gegenstand zum Einsatz. Ein Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen VW, einen Toyota, einen Skoda, einen Audi und einen Mercedes Benz. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, unter der Telefonnummer 07136 98030, zu melden.

