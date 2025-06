Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Diebstahl aus Pkw, Mähroboter entwendet

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Lohrbach: Zeugen nach Einbrüchen in Firmen gesucht

Bislang Unbekannte verschafften sich Anfang der Woche unberechtigt Zutritt zu zwei Firmen in Mosbach-Lohrbach. Zwischen Montag, 17:45 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr, gelangten die Täter auf bislang ungeklärte Weise auf das Firmengelände in der Straße "Am Flugplatz". Im Anschluss wurden gewaltsam Türen geöffnet, um in das Gebäude zu gelangen. Dieses wurde durch die Täter durchsucht. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Weiter wurden die dort befindlichen Firmenfahrzeuge, vermutlich nach Wertgegenständen, durchsucht. Der Diebstahlsschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hiernach haben die Täter aktuellen Erkenntnissen zufolge einen Maschendrahtzaun durchgeschnitten, um so auf das Firmengelände der Nachbarfirma zu kommen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten die Täter in die Firmenhalle. Auch hier entwendeten sie diverse Werkzeuge im Wert eines unteren vierstelligen Betrages. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Autofenster eingeworfen

Am Montagnachmittag, zwischen 15 und 17 Uhr, wurden aus einem geparkten Pkw in Mosbach Bargeld und Raucherutensilien entwendet. Vermutlich mit einem Stein warf unbekannte Täterschaft, auf dem Parkplatz Waldsteige in Mosbach-Neckarelz, die Fensterscheibe der Fahrertür eines Hyundai ein. Der Wert des Diebesguts beläuft sich schätzungsweise auf circa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.

Schwarzach-Unterschwarzach: Mähroboter entwendet - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag, zwischen 13 und 15 Uhr, wurde ein Mähroboter vor einem Haus in der Wildparkstraße in Unterschwarzach durch Unbekannte entwendet. Dieser hat eine orange-schwarze Farbgebung. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, unter der Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.

