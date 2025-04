LPI-EF: Mehrere Anzeigen für Autofahrer

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag trieb eine Alarmanlage einen Einbrecher in die Flucht. Gegen 03:00 Uhr hatte der Unbekannte in der Brühlervorstadt mit einem Stein die Fensterscheibe eines Cafés zerstört. Er gelangte in die Innenräume und machte sich auf die Suche nach Beute. Doch noch bevor er fündig wurde, schlug die Alarmanlage an. Mit leeren Händen ergriff der Täter daraufhin die Flucht. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Trotz einer ...

